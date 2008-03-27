Двоє кримчан постраждали в ДТП у Непалі

На території Непалу, біля міста Катманду, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє громадян України, жителі Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією Посольства України у Республіці Індія, постраждалих доставлено в столичний медичний заклад “B&B”, де їм надається необхідна медична допомога.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Республіці Індія та в Департаменті консульської служби МЗС.