До 90-річчя підйому на ЧФ прапорів УНР планують відкрити меморіальну дошку

29 квітня на Графській пристані Севастополя до 90-річчя підйому на Чорноморському флоті прапорів Української Народної Республіки планують відкрити меморіальну дошку. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадського військово-історичного клубу Військово-Морських Сил України імені Святослава Шрамченка Мирослав МАМЧАК.

За словами М.МАМЧАКА, „поточного року виконується 90 років двом історичним подіям, які мають важливе значення як національного військового флоту, для Збройних Сил України, так і загалом для історії України. Це підняття 29 квітня 1918 року українських прапорів на Чорноморському флоті і у Севастопольській фортеці, а також затвердження указом Гетьмана України Павла Скоропадського військово-морського прапору України, яке відбулося 18 липня 1918 року”.

Як додав М.МАМЧАК, встановлення меморіальної дошки ініціювали очолюваний ним історичний клуб і громадська організація „Українська громада Севастополя”, які звернулися до командування українських ВМС і Севастопольської міської державної адміністрації з пропозицією підтримати ідею увічнення цієї події пам`ятною дошкою. „Командування ВМС України і особисто командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ підтримали нашу пропозицію, крім того, відбулося два засідання комісії по захисту історичної спадщини при міській державній адміністрації, і сьогодні громадська комісія при Управлінні культури міської державної адміністрації ухвалила остаточне рішення щодо необхідності встановлення такої дошки відповідно до Указу від минулого року Президента України про відзначення подій української революції 1917-1921 років і вшанування пам`яті її учасників. Тому ми маємо усі відповідні юридичні підстави, за підтримки громадськості ця дошка зараз готується, і 29 квітня ми плануємо урочисто її встановити і відкрити”, зазначив М.МАМЧАК. Як він уточнив, на дошці буде відзначено, що 29 квітня 1918 року основні кораблі Чорноморського флоту і Севастопольська фортеця підняли прапор УНР. М.МАМЧАК додав, що як очікується, дошка буде вилита з чавуна з гранітними вставками.

На переконання голови історичного клубу, „дата 29 квітня не є спонтанною”. По-перше, як сказав він, перед цим були підняті українські прапори у Керченській фортеці, у Ялті, Євпаторії, Сімферопольському гарнізоні, а також у Херсоні, Миколаєві та Одесі. А 29 квітня 1918 року в цій історії була так би мовити поставлена крапка, коли підйом прапорів відбувся у Севастополі.

На думку М.МАМЧАКА, „29 квітня 1918 року є відправною точкою існування Українського флоту”.