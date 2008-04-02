Ініціатива Ради Криму заборонити ”Хизб-ут-Тахрір” - показуха?

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ вважає «показушною» ініціативу ряду депутатів Верховної Ради Криму про заборону діяльності політичної партії «Хизб-ут-Тахрір».

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі Р.ЧУБАРОВА щодо проекту постанови ВР Криму «Про проект закону України «Про заборону діяльності політичної партії «Хизб-ут-Тахрір».

Р.ЧУБАРОВ нагадує, що кримський парламент не володіє правом законодавчої ініціативи, тому в постанові ряду депутатів автономії міститься звернення до народних депутатів України «з проханням внести даний законопроект у Верховну Раду України в порядку, передбаченому Конституцією України й Регламентом Верховної Ради України», проте, підкреслює перший заступник голови Меджлісу, в запропонованому авторами варіанті даний проект не може бути винесений на розгляд «як такий, що суперечить Конституції України і чинному законодавству України».

Зокрема Р.ЧУБАРОВ зазначає, що політичні партії в Україні здійснюють діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів і згідно з партійними статутами, прийнятими у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні». Станом на сьогодні в переліку зареєстрованих Міністерством юстиції України політичних партій немає партії «Хизб-ут-Тахрір», зазначає заступник голови Меджлісу. «Закономірне питання – як можна заборонити те, чого немає?», - запитує Р.ЧУБАРОВ.

Він підкреслює, що законом України «Про політичні партії в Україні» не тільки визначені умови, при порушенні яких можлива заборона діяльності політичної партії, але й наказано, що таке рішення може ухвалюватися виключно Верховним Судом України. «До слова, про це ж прямо вказується і в статті 37 Конституції України. Проте, депутати, цитуючи дану статтю Конституції України в складеній ними записці пояснення до проекту постанови, старанно виключили її останню частину, що свідчить: «Заборона діяльності об`єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку». Зрозуміло, чому це було зроблено, оскільки саме ця норма розкриває правовий нігілізм авторів проекту постанови Верховної Ради Криму», - говорить Р.ЧУБАРОВ.

Він зазначає, що, обгрунтовувавши необхідність ухвалення законопроекту «Про заборону діяльності політичної партії «Хизб-ут-Тахрір» депутати Верховної Ради Криму - автори проекту мотивують також тим, що «в багатьох країнах її діяльність присікається, оскільки члени даної партії безпосередньо беруть участь в організації та здійсненні терористичних актів або використовують рахунки організації для перерахування валютних коштів на забезпечення терористичної організації», проте, говорить Р.ЧУБАРОВ, усі перераховані дії, за умови їх здійснення на території України, діючим Кримінальним кодексом України кваліфікуються як злочинні діяння а, отже, особи, що їх вчинили, несуть кримінальну відповідальність. «Для цього в Кримінальному кодексі України й передбачені відповідні статті в спеціальних розділах», - підкреслює Р.ЧУБАРОВ.

«Якщо припустити, що автори проекту постанови насправді стурбовані проблемами організованого міжнародного тероризму й бажанням не допустити його проявів у Криму, то їм слід було б виходити з того, що в ідеологічному полі будь-якої релігії, зокрема, на жаль і в ісламі, існують «фундаменталістські», екстремістські утворення, що іноді мають терористичну спрямованість. Саме вибірковий підхід авторів проекту постанови, до того ж реалізований у формах, що суперечать чинному законодавству України, не тільки не дозволить їм досягти наміченої мети (якщо такою дійсно є намір припинити діяльність екстремістських організацій, а не бажання політичного піару), але й не сприятиме взаєморозумінню в кримському суспільстві», - зазначає перший заступник голови Меджлісу.

Він вважає ефективнішою й зрозумілішою для суспільства ”конкретну, а не показушну роботу” депутатів Верховної Ради Криму разом із народними депутатами по розробці пропозицій, спрямованих на вдосконалення норм діючих законів із запобігання екстремістській діяльності з боку будь-яких організацій.

Як повідомлялося, кримський парламент має намір запропонувати Верховній Раді України прийняти закон про заборону діяльності партії ”Хизб-ут-Тахрір”. Парламентарії автономії збираються розглянути це питання на черговому пленарному засіданні, яке пройде в середині квітня.

Довідка. Точна повна назва партії – «Хизб ат-Тахрір аль-Ісламі» (араб. - ”Ісламська партія звільнення”). Мета партії - сприяти поверненню мусульман до ісламського способу життя (”всі сторони життя повинні грунтуватися на нормах шаріату”) і розповсюдження ісламської віри в світі шляхом джихаду. При цьому декларується, що реалізація цієї мети можлива лише шляхом відтворення єдиної (об`єднуючої весь ісламський світ) теократичної держави - халіфату.

Діяльність даної партії заборонена в цілій низці країн, зокрема в Росії.