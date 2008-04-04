У Севастополі відзначають 16-у річницю указу про початок формування ВМС України

У Севастополі сьогодні відзначають 16-у річницю від дня підписання Президентом України указу “Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України”, яким постановлялося сформувати Військово-Морські Сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у клубі Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова відбулися урочисті збори, в яких взяли участь представники командування українського флоту, міської влади, шефських структур, молодіжних та ветеранських організацій Севастополя.

Присутніх на зборах від імені військової ради та всього особового складу українського флоту привітав командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ. Він також зазначив, що сьогодні сприймається як данина той факт, „що наші кораблі здійснюють далекі морські походи, щорічно приймають активну участь у заходах міжнародного військово-морського співробітництва, високо несуть Військово-морський прапор України над океанськими та морськими просторами”. За його словами, „вже важко уявити, що ще шістнадцять років тому про національний флот можна було лише мріяти”. Як додав він, „можливо, все і закінчилося б мріями, якщо б у офіцерському середовищі не знайшлося тоді справжніх патріотів, які за непростих суспільно-політичних умов зробили єдиний, і як підтверджує життя, вірний вибір. Їм вистачило волі і наполегливості, щоб довести розпочату справу до логічного завершення”. На думку командувача, „все, що було зроблено за невеликий в історичному вимірі час, вражає. З нечисленної організаційної групи український військовий флот сформувався у міцну та надійну військово-морську структуру, здатну надійно захистити морські рубежі України”.

І.ТЕНЮХ за багаторічну бездоганну службу, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 16-річниці видання указу Президента України «Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України» командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України вручив почесні грамоти групі військовослужбовців та ветеранам українських ВМС. Свято завершилося концертним виступом оркестру та ансамблю пісні і танцю Військово-Морських Сил України.

Довідка УНІАН. Указ Президента України “Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України”, одним із пунктів якого постановлялося сформувати Військово-Морські Сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України, було підписано 5 квітня 1992 року. 6 квітня 1992 року Указом Президента України командувачем Військово-Морських Сил України був призначений контр-адмірал Борис КОЖИН. Після цього було утворено організаційну групу ВМС України, яка розпочала роботу над формуванням структур флоту.