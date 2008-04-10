П`яний кримчанин, розвівши багаття в квартирі, ледь не спалив будинок

У кримському селищі Леніно пожежники врятували 6 осіб з будинку, що горить.

У триповерховому будинку горіла квартира на першому поверсі, щоб уникнути вибуху газу (зовні над квартирою проходила газова труба), бійцям МНС довелося подавати воду на трубу.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС Украині в Криму, мешканці другого 2 і 3 поверхів стали заручниками диму – дорослих і дітей довелося знімати прямо з вікон. Рятувальники МНС за допомогою сходів знесли вниз на руках 3 дітей, а 3 дорослих спустилися по сходах самостійно.

Як виявилось, винним в загорянні був господар квартири. Він посеред кімнати розвів багаття. Нетверезий чоловік пояснив обуреним мешканцям будинку і пожежникам, що на багатті готував собі їду, тому що від газу і електрики його за несплату два роки тому відключили.