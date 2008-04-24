Крим очікує 6 мільйонів відпочивальників

Цього року Крим розраховує залучити близько 6 мільйонів відпочивальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Володимир САВЕЛЬЄВ.

«Я думаю, що, дай Бог, якщо ми вийдемо під такі самі цифри (що й торік – УНІАН), трохи більше – під 6 мільйонів – це вже буде досить», - сказав міністр.

Як сказав В.САВЕЛЬЄВ, бажано, щоб люди їхали на відпочинок до Криму не тільки влітку. «У пік сезону пляжі переобтяжені, транспорт переобтяжений, люди їдуть саме в ці три місяці (у три літні місяці – УНІАН), хоча можна їхати вже і в травні – буде нормальна погода, - відзначив міністр курортів і туризму АРК. - У вересні, жовтні можна купатись у морі і знайомитись з Кримом».

Він також повідомив, що останнім часом зростає кількість відпочиваючих з Росії, з далекого зарубіжжя – Британії, Китаю, країн Балтії, Японії, країн Скандинавії, країн Центральної Європи.

За даними керівника Мінкурортів АРК, цього року ціни на відпочинок у Криму зростуть на 15-20%. «Я можу впевнено сказати, що це не тільки наша проблема, це загальносвітова економічна тенденція. Можу сказати, що вартість відпочинку в Криму зростає менш швидкими темпами, ніж у наших основних партнерів, конкурентів, інших курортів», - відзначив В.Савельєв.

«Думаю, треба, щоб керівники готелів, пансіонатів, санаторно-курортних установ курортних регіонів з розумінням підійшли до цієї проблеми, з тим, аби стримати цінове зростання. Думаю, поступившись якоюсь частиною прибутку, ми зможемо залучити більше туристів до автономії», - додав міністр.