Уряд створив комісію з розслідування причин аварії вертольоту Мі-8 (склад)

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2008 року №675-р створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольота Мі‑8 під головуванням Міністра транспорту та зв’язку України Йосипа Вінського.

У складі Урядової комісії працюватимуть заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Віталій Гнатушенко - заступник голови Комісії, голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим Віктор Плакіда - заступник голови Комісії, перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Антонець, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань Станіслав Богданов, заступник Міністра палива та енергетики Бурзу Алієв, заступник Міністра транспорту та зв’язку – голова Державіаадміністрації Олександр Давидов, заступник голови Держгірпромнагляду Олександр Долматов, заступник Міністра праці та соціальної політики Віктор Іванкевич, заступник Міністра фінансів Володимир Матвійчук, голова правління державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Анатолій Присяжнюк, перший заступник Міністра економіки Сергій Романюк, начальникУкравіапошуку Ігор Рунаєв, заступник Міністра внутрішніх справ Володимир Хоменко.