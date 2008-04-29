У шкіл і лікарень Севастополя забрали 0,5 млн. грн. бюджетних коштів

14:01, 29 квітня 2008
Крым
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Злочинну групу організував підприємець

У Севастополі до суду направлено кримінальну справа щодо учасників злочинної групи, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для ремонту міських шкіл та лікарень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю, сума збитку, заподіяного зловмисниками державі, становить 0,5 млн. грн.

За інформацією начальника УБОЗ УМВС України в м. Севастополі В`ячеслава СИНЧЕНКА, злочинну групу організував 30-річний приватний підприємець. Разом зі спільниками через декілька фіктивних підприємств зловмисники створили конвертаційні центри, через які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонтно-будівельні роботи на об`єктах освіти та охорони здоров`я міста.

Крім того, оперативники УБОЗ викрили факт «відмивання» 4 млн. грн., отриманих від протиправної діяльності.

Наразі зловмисникам висунуто звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за шахрайство, фіктивне підприємництво, посадову підробку та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

 

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