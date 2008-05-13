Лідер Меджлісу поїде на асамблею непрезентованих народів і націй

Візит 15-18 травня

З 15 по 18 травня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ візьме участь в Генеральної Асамблеї Організації Непрезентованих народів і націй, яка відбудеться в Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє прес-служба Меджлісу. У роботі Генеральної Ассамблєї ОННН також візьме участь делегат Курултаю кримських татар, голова Міжнародної громадської організації «Bizim Qirim» («Наш Крим») Абдураман ЕГІЗ.

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