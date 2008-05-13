«Батьківщина» Севастополя вважає заяву Лужкова спланованою провокацією

Севастопольська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» вважає заяву мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, зроблену 11 травня в Севастополі під час святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Росії, наперед спланованою провокацією, що спрямована на розпалювання напруженості між українським і російським народами. Про це говориться в заяві організації, текст якої передано УНІАН.

«Подібні заяви Ю.ЛУЖКОВА негативно впливають на суспільно-політичну обстановку в Кримському регіоні, сприяють зростанню політичної і міжнаціональної напруженості в Севастополі і на півострові в цілому», – вважають в Севастопольській міській організації ВО «Батьківщина».

«Спроби денонсації великого Договору про дружбу і співпрацю між Україною і Російською Федерацією, на чому наполягають деякі одіозні російські політичні діячі, включаючи Ю.ЛУЖКОВА, суперечать багатовіковій дружбі наших слов`янських народів», – наголошується в заяві.

Крім того, заяви Ю.ЛУЖКОВА суперечать не тільки українському законодавству, але й принципам міжнародного права, зазначають представники ВО «Батьківщина».