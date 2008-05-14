У Криму судитимуть матір, чия відмова від лікування дочки призвела до смерті дитини

У Криму судитимуть жінку за злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, жінка відмовилась від лікування малолітньої дочки, і в результаті дитина померла.

Як сказано в повідомленні прокуратури, жінка і її дитина були направлені на лікування у відділення патології новонароджених Республіканської дитячої клінічної лікарні, проте, але не пройшовши повного курсу лікування, мати з дитиною самовільно залишили лікувальну установу.

Через деякий час дитину направили на лікування в Нижньогірську центральну райлікарню. «Знову, не пройшовши повного курсу лікування, мати зі своєю дитиною залишають лікарню», - повідомили в прокуратурі.

Через декілька місяців під час проходження медогляду лікарі констатували у дівчинки підвищену температуру і рекомендували негайно лягти в Нижньогірську ЦРЛ. «Того ж дня мати пише розписку про відмову від стаціонарного лікування. Через три дні дівчинка вмирає», - відзначили в прокуратурі.

Прокуратурою Нижньогірського району Криму порушено кримінальну справу за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною). Справу направлено до суду.