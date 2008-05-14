Лідер Меджлісу вважає, що влада Криму буде саботувати Указ Ющенка про землю

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що кримська влада буде саботувати сьогоднішній Указ Президента “Про додаткові заходи щодо забезпечення додержання прав громадян, які проживають на території АРК, на землю”.

“Проблеми депортованих кримських татар, які повернулися на свою історичну батьківщину, на жаль, влада АРК вирішувати не поспішає. Тому сьогоднішній Указ Президента можна тільки вітати. Однак я дуже побоююсь, що цей Указ так і залишиться на папері, бо неодноразово ініціативи Президента, направлені на стабілізацію ситуації в Криму, практично не виконувалися, саботувалися. Тому з боку центральної влади має бути встановлений жорсткий контроль над виконанням даного президентського доручення”, - заявив він, повідомляє прес-служба блоку "НУ-НС".

Лідер Меджлісу зауважив, що при формуванні комісії, створення якої ініціюється Указом і яка має вирішувати земельні питання, потрібно зважати, що серед громадських рухів, які діють в Криму, є “радикальні, шовіністичні проросійські угруповання та авантюристи з числа кримських татар”. Тому, на думку народного депутата, потрібно зважено підходити до формування комісії. “Є Рада представників кримськотатарського народу при Президентові України, яка може конструктивно працювати у складі визначеної Указом комісії ", - говорить М.ДЖЕМІЛЄВ.