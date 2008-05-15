РОК заявляє про неприпустимість роздачі землі за національною ознакою

Російська община Криму заявляє про неприпустимість проведення політики «подвійних стандартів» в питанні реалізації прав громадян на отримання земельних ділянок.

Як мовиться в заяві Російської общини Криму і громадської організації «Таврійський союз», ці сили вважають незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про додаткові заходи щодо забезпечення додержання права громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим, на землю» в частині наділення земельними ділянками громадян за національною ознакою.

Російська община Криму і громадська організація «Таврійський союз» заявляють про свої права, «у разі продовження ігнорування В.ЮЩЕНКОМ чинного українського законодавства, а також у разі реалізації в Автономній Республіці Крим даних неправових ініціатив, що мають на меті розділити громадян на людей різних «сортів», вести боротьбу за рівноправ`я громадян України, жителів Криму. «Аж – до організації і проведення масових акцій громадянської непокори», - підкреслюється в заяві.

Російську общину Криму очолює перший віце-спікер автономії Сергій ЦЕКОВ.

Як повідомлялось, Президент доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим розробити та затвердити програму надання громадянам із числа депортованих за національною ознакою та їхнім нащадкам земельних ділянок.

Крім того, як йдеться в Указі “Про додаткові заходи щодо забезпечення додержання права громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим, на землю”, Кабінету Міністрів України Президент доручив вжити невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час набуття громадянами, які проживають на території Автономної Республіки Крим, права на землю, для чого, зокрема, утворити у тижневий строк відповідну комісію, включивши до її складу працівників Кабміну, Апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Президента, Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики, Державного комітету із земельних ресурсів України, Ради міністрів Криму, Української аграрної академії наук та представників громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на території автономії.