Через флот Росія погрожує повернутися до питання про приналежність Криму

У випадку прийняття Україною закону про виведення Чорноморського флоту Росії в 2017 році Росія вправі порушити питання про приналежність Криму і статус Севастополя, заявив глава комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Віктор Озеров.

"У випадку, якщо Україна прийме закон про виведення військових формувань Чорноморського флоту Росії із місць його дислокації в травні 2017 року, Росія вправі порушити питання про історичну приналежність Криму і статус Севастополя з усіма наслідками", - заявив Озеров.

Разом з тим, на його думку, до 2017 року часу ще досить. "Упевнений, що на той час уже не буде президентом України пан Ющенко і прем`єром пані Тимошенко, і приймати остаточне рішення з цього питання будуть зовсім інші люди. Тому сьогодні це більше схоже на політичний піар, ніж на конкретний підхід", - вважає Озеров.

Як повідомлялося, РНБО доручило уряду прийняти в двомісячний термін заходи для комплексної перевірки наслідків тимчасового перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.

"На адресу керівництва нашої країни надходять численні звернення повернути Крим до складу Росії, і ми в цьому зв`язку можемо розглянути питання в такому аспекті, що Чорноморський флот є складовою частиною забезпечення оборони і безпеки нашої держави і ніхто не зможе змусити нас в односторонньому порядку, без вагомих на те підстав, розглянути питання про виведення наших баз", - заявив він.

"Подібного роду діями і заявами Україна не сприяє подальшому зміцненню взаємин між нашими державами і посиленню взаєморозуміння, а також співробітництву в інтересах двох держав, у тому числі в сфері оборони і безпеки", - підсумував Озеров.

"Необхідно вже зараз почати роботу як Москві, так і Києву над тим, щоб договір про перебування Чорноморського флоту Росії на території України не припинив свою дію в 2017 році, а одержав пролонгацію по обидва боки", - підкреслив Озеров.

Українська правда