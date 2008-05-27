Протистояння по-севастопольськи

Севастопольська міська рада висловила недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергієві КУНІЦИНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення прийняли на позачерговій сесії міськради. За проголосували 58 з 65 депутатів; 5 депутатів були проти і 2 бюлетені були зіпсовані.

Депутати заслухали та обговорили інформацію заступника голови міськради Петра КУДРЯШОВА про суспільно-політичну й економічну ситуацію в Севастополі, розглянули результати опитування громадської думки територіальної громади з питання недовіри Севастопольській міськдержадміністрації через її дії з передавання різним суб`єктам господарювання земель міста під забудову.

У преамбулі рішення сесії наголошено, що «з серпня 2007 року в місті Севастополі за прямого сприяння посадовців Севастопольської міської державної адміністрації із застосуванням різних судових процедур у користування різних суб`єктів господарської діяльності незаконно було передано понад 400 гектарів землі, розташованої в місті Севастополі, що є грубим порушенням ст. 14 Конституції України і чинного земельного законодавства».

Депутати міськради констатували, що «внаслідок зазначених дій посадовців Севастопольської міської державної адміністрації міському бюджету Севастополя завдано матеріальний збиток в особливо великих розмірах, суттєво підірвано фінансово-матеріальну основу місцевого самоврядування в місті Севастополі, що також призвело до неможливості виконання Програми економічного та соціального розвитку Севастополя на 2008 рік у частині програмних заходів, які здійснюють за рахунок коштів, які надходять від продажу прав оренди на земельні ділянки».

Депутати доручили голові Севастопольської міської ради Валерієві САРАТОВУ направити це рішення та результати таємного голосування Президентові України та в Кабінет Міністрів України «для вживання заходів».

Як повідомлялось, Севастопольська МДА готова до того, щоб ставити питання про розпуск міськради.

«У нас теж увірвався терпець. Від імені голови міськадміністрації (Сергія КУНІЦИНА), і від імені товаришів по роботі хочу сказати, що ми готові в судовому порядку ставити питання про визнання дій міськради протизаконними, корупційними», - сказав перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

За словами В.КАЗАРІНА, «ми готові до того, щоб ставити питання про розпуск міської ради. Підставами для цього є, зокрема, не одне, два і не десять, а вже декілька десятків рішень міської ради, які опротестовані прокуратурою, іншими силовими органами, нами в судах». «По всіх наших позовах до міської ради всі до одного рішення судів на нашу користь. По всіх зверненнях до суду проти нас міської ради ні з одного питання не було прийнято рішення, що задовольняє позов міської ради. Що називається, 10:0 на користь міської адміністрації, - вся історія наших відносин один до одного через судову систему», - додав перший заступник глави виконавчої влади міста.