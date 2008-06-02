У Сімферополі обговорять конституційну реформу

3 червня в Сімферополі (Крим) в рамках підготовки Громадянської Асамблеї України відбудеться «круглий стіл» «Нова Конституція: позиція громадянського суспільства», до участі в якому запрошені представники громадських організацій та експерти.

Як повідомляє прес-служба оргкомітету з проведення «круглого столу», планується обговорити питання доцільності і вчасності змін до Конституції, процедуру її прийняття, а також конкретні пропозиції до змісту основного закону.

«У 2007 році Громадянська Асамблея України, в роботі якої взяли участь представники більш як 350 громадських організацій, визначила, що найперспективнішим шляхом виходу з політичної кризи є конституційна реформа. Цього року ми бачимо, що її проведення лише політиками може стати причиною поглиблення кризи, тому громадянське суспільство повинно взяти активну участь у створенні нового Основного закону», - зазначили організатори.

Вони також нагадали, що минулого року кримчани безпосередньо долучилися до проведення Громадянської Асамблеї України і висловили надію, що і цього року вони проявлять таку ж зацікавленість.