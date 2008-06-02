Українському читачеві представили книгу про «генерала дисидентів»

У Києві прошла презентація книги «Генерал Петро Григоренко».

Як сьогодні повідомили в прес-службі Меджлісу кримських татар, до книги увійшли спогади і статті відомого генерала-правозахисника, а також аналітичні, архівні матеріали і фотоматеріали про нього.

«У цій вельми об`ємній книзі (832 сторінки) зроблена перша спроба цілісно і масштабно представити українському читачеві особу Петра Григоренка», - повідомили в Меджлісі.

Лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, який вважається одним з найбільш близьких соратників П.Григоренка, відзначив, що генерал був не лише одним з лідерів правозахисного руху – цієї «жменьки людей, що кинули виклик режиму», але великий його вклад і в повернення кримських татар до Криму.

Співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ розповів про зв`язки генерала і харківських дисидентів - Генріха Алтуняна, Владислава Недобори, Володимира Пономарьова, Аркадія Льовіна.

Дослідник Гульнара БЕКИРОВА (Москва), чия стаття про роль П.Григоренка в історії кримськотатарського національного руху представлена в книзі, продемонструвала копії нових, недавно розсекречених документів про правозахисника. Г.БЕКИРОВА також повідомила, що в даний час на завершуючій стадії знаходиться книга про П.Григоренка, яка готується нею спільно з сином дисидента Андрієм ГРИГОРЕНКОМ.