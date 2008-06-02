Тимошенко передислокувала штаб бригади берегової оборони
13:45, 02 червня 2008Крым
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...із Сімферополя до Сімферопольського району
Кабінет міністрів України розпорядженням № 777-р на пропозицію Міністерства оборони передислокував управління 36-ї окремої бригади берегової оборони Військово-морських сил Збройних Сил із Сімферополя до с. Перевальне Сімферопольського району АРК.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.
Уряд зобов’язав Міноборони провести витрати, пов’язані з передислокацією штаба цієї бригади, у межах бюджетних призначень, передбачених для міністерства державним бюджетом України на 2008 рік на реформування та розвиток Збройних Сил.
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