Вітренко: будь-які претензії Росії на Крим приведуть до війни

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає, що у разі розриву Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною загостриться проблема приналежності Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ВІТРЕНКО заявила сьогодні в Сімферополі.

«Якщо договір не буде продовжений – загострюється проблема Криму», - сказала лідер прогресивних соціалістів. Н.ВІТРЕНКО заявила, що в 1954 році питання Криму було вирішене «в умовах братання і повної довіри», при цьому, за словами лідера ПСПУ, порушуючи «діючу у той час Конституцію 1937 року». «Але якщо (зараз - УНІАН) братання немає і довіри немає, то проблема Криму загострюється, - сказала лідер ПСПУ. - Якщо проблема Криму загостриться, ... будь-які претензії Росії на Крим приведуть до війни». Н.ВІТРЕНКО при цьому відзначила, що «до цієї війни готуються власті України». «Я це стверджую», - підкреслила вона.

Н.ВІТРЕНКО припустила, що як тільки кримське питання «постане в такій площині», українські власті звернуться до керівництва НАТО з проханням прийняти Україну «на ексклюзивних умовах» до Альянсу. «А будь-який крок Росії проти України розцінюватиметься як загроза безпеці, тоді включається у відсіч вся система НАТО», - сказала Н.ВІТРЕНКО. Вона закликала політиків “не допустити такої трагедії”.

Разом з тим, лідер ПСПУ заявила, що продовження Великого російсько-українського договору на існуючих на даний час умовах не прийнятно для РФ. «Якщо Росія продовжить договір за цих умов, ... тоді в грудні - ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО - УНІАН), в найближчі після грудня місяці - Україна в НАТО, полігони натовські в Криму, видворення Чорноморського флоту РФ і витравлення російської мови зі всієї території України», - сказала глава ПСПУ.

Як повідомлялося, Держдума РФ прийняла звернення до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єра Володимира ПУТІНА, в якому депутати пропонують РФ вийти з Договору про дружбу з Україною у випадку, якщо вона продовжить так форсовано прагнути до вступу в НАТО.