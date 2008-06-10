Чверть українців хочуть зробити Крим областю

79% українців переконані, що Крим повинен залишатися у складі України як автономія або область.

Про це свідчать оприлюднені дані соціологічного опитування, що проводилося з 30 травня по 4 червня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Відповідаючи на запитання «Якби найближчим часом проводився референдум щодо статусу АР Крим, як би Ви проголосували?», 54% опитаних відповіли, що Крим повинен мати статус автономії у складі України (як сьогодні), 25% – Криму треба дати статус звичайної області України.

Лише 4% сказали, що Крим має бути відокремлений від України і переданий Росії, 3% – Крим повинен мати статус російської автономії на території України, 1% – Крим повинен мати статус татарської автономії на території України. 13% не визначились із відповіддю на це запитання.

На запитання "У 1954 році Крим увійшов до складу УРСР. Як ви оцінюєте перехід Криму до УРСР?" 71% опитаних відповіли, що позитивно або скоріше позитивно, 10% – негативно або скоріше негативно. 7% опитаних сказали, що їм нічого не відомо про це. 12% не визначились із відповіддю на це запитання.

Більшість респондентів КМІС негативно оцінили заяви мера Москви Юрія Лужкова, зроблені їм в середині травня в Севастополі. До цієї заяви мера Москви 64% опитаних віднеслися негативно або швидше негативно, 11% - позитивно або швидше позитивно. 16% взагалі нічого не чули про подібну заяву.

Методом особистого інтерв`ю опитано 2033 респонденти, що мешкають в усіх областях України, в АР Крим та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3.5% для показників близьких до 50%, 3,0% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%.