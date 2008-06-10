У Криму під «натовцями» земля горітиме?

Прогресивна соціалістична партія України має намір зірвати навчання «Сі Бриз 2008» у Криму і на півдні України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявила лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО.

«Ми оголосили мобілізацію всіх добровольців, щоб боротися з натовськими навчаннями, - наголосила лідер прогресивних соціалістів. - Потрібно зірвати натовські навчання в Криму».

Вона пообіцяла, що під «натовцями» «земля горітиме». «Враховуючи, що натовці планують висадку в декількох точках Криму, то ми у всіх цих точках готуємо наші табори, наші пікети. Наше завдання, щоб під ними (учасниками навчань – УНІАН) земля горіла», - заявила лідер ПСПУ.

При цьому Н.ВІТРЕНКО зазначила, що так само прогресивні соціалісти діятимуть не тільки в Криму. «Це не тільки в Криму, але і Одеська, і Миколаївська область, і Запорізька область», - сказала голова ПСПУ.

За словами Н.ВІТРЕНКО, вона була б рада, якби комуністи разом із активістами ПСПУ взяли участь в акціях протесту проти проведення військових навчань в Криму. «Звичайно, якщо комуністи будуть разом з нами, ми будемо цьому раді», - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Також лідер ПСПУ піддала різкій критиці позицію Партії регіонів, яка, на її думку, віддалилася від антинатовської боротьби. «Не тільки у центрі, але й на місцях Партія регіонів відмовилася від антинатовської боротьби. Їх прозахідна політика всім очевидна. На жаль, за Партією регіонів тягнеться хвостом і «Російський блок», і Російська громада Криму – це дуже сумно. Це свідчить про повну несамостійність цих партій і рухів», - заявила лідер ПСПУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня – на початку червня 2006 року у Феодосії навчання «Сі Бриз-2006» були зірвані представниками ряду політичних сил: КПУ, Блоку Вітренко, Партії регіонів та іншими.

Указом Президента “Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2008 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях”, схваленому Верховною Радою, встановлено допустити в 2008 році на територію України з метою участі в спільних з підрозділами Збройних Сил України навчаннях в рамках військової співпраці підрозділу збройних сил США та інших держав (до 1000 військовослужбовців зі штатним озброєнням і військовою технікою – до 40 одиниць легкої колісної техніки, до 15 кораблів, до 2 підводних човнів, до 4 транспортних літаків і літаків базової патрульної авіації, до 4 вертольотів) строком до 25 діб у липні в рамках українсько-американських тактичних навчань «Сі Бриз – 2008».

18 квітня у Феодосії на антинатовському мітингу лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ закликав ліві сили протидіяти проведенню навчань ”Сі-Бриз-2008” на території Криму.