Податківці вилучили в Криму півсотні гральних автоматів

48 нелегальних гральних автоматів вилучили кримськi податківці у Феодосії, Керчі і Саках.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в АРК, у Феодосії податківці перевірили законність надання платних послуг на гральних автоматах в одному із залів. Перевірка виявила, що послуги надавалися з порушенням порядку ведення підприємницької діяльності. Співробітниця закладу не змогла пред`явити перевіряючим дозвіл на розміщення об`єкту надання послуг і ліцензію на право здійснення діяльності, передбачену постановою уряду.

Такі самі порушення – робота гральних закладів без відповідних документів – було виявлено в містах Керч і Саки. Матеріали перевірок буде передано до суду.