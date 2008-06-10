Москаль «шиє» кримському спікерові кримінальну справу

Член депутатської групи «Народна самооборона», перший заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як повiдомляє прес-служба "Народної самооборони", за словами Г.МОСКАЛЯ, кримінальна справа була порушена за фактом перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. «Порушення мали місце при передачі в оренду котеджів-апартаментів республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий комплекс «Росія», - йдеться в повiдомленнi.

Як заявив Г.МОСКАЛЬ, "безпосереднє відношення до незаконного відчуження корпусу санаторію має голова кримського парламенту".

«Корпус санаторію «Росія», який знаходиться у віданні Верховної Ради АРК, був переданий в оренду комерційній фірмі на 30 років. За даними народного депутата, орендна плата складає 23 тисячі гривень на місяць, що дорівнює сумі тижневого проживання в одному з номерів цього корпусу. На початку року Міністерство внутрішніх справ України почало розслідування факту передачі елітного корпусу. За ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, Головним управлінням з боротьби з організованою злочинністю МВС була проведена перевірка. На підставі отриманих матеріалів 3 червня було порушено кримінальну справу. Винним загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи строком від 7 до 10 років», – сказав Г.МОСКАЛЬ.