Долару - вільне плавання?

Заступник голови правління Національного банку України Олександр САВЧЕНКО не виключає, що в перспективі необхідно буде відмовитися від політики встановлення граничних значень коливання офіційного курсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

“На цей рік коридор, можливо, ще й потрібен. У перспективі в ньому немає необхідності, його немає в інших розвинених країнах”, - сказав О.САВЧЕНКО.

За його словами, значення граничних коливань офіційного курсу затверджує рада Національного банку України. На сьогодні склад ради Нацбанку заступник голови НБУ оцінює як “дуже кваліфікованих співробітників”.

Як сказав О.САВЧЕНКО, “до їхніх рекомендацій ми (правління НБУ – УНІАН) прислухаємося завжди, беремо до уваги. Вважаю, що на цьому етапі рада Нацбанку є абсолютно адекватною”.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує рада Нацбанку, коридор офіційного курсу гривні встановлений у рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США був встановлений Нацбанком 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався до 22 травня 2008 року.