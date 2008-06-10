Черепашка загрожує зерновим

Міністерство аграрної політики Криму прогнозує впродовж поточного місяця масовий розвиток хвороб і шкідників зернових культур.

«Погодні умови червня сприятимуть масовому розвитку злакової тлі і трипса в посівах зернових культур», - йдеться у повідомленні міністерства.

Мінагрополітики Криму прогнозує, що протягом червня продовжиться живлення личинок, а потім і молодого клопа шкідливої черепашки в посівах озимих і ярових зернових культур. Найбільше поширення клопа очікується в Сакському, Раздольненському, Ніжньогірському, Кировському, Ленінському, Совєтському районах Криму.