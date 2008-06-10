Черепашка загрожує зерновим

18:00, 10 червня 2008
Крым
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Прогноз Мінагрополітики Криму

Міністерство аграрної політики Криму прогнозує впродовж поточного місяця масовий розвиток хвороб і шкідників зернових культур.

«Погодні умови червня сприятимуть масовому розвитку злакової тлі і трипса в посівах зернових культур», - йдеться у повідомленні міністерства.

Мінагрополітики Криму прогнозує, що протягом червня продовжиться живлення личинок, а потім і молодого клопа шкідливої черепашки в посівах озимих і ярових зернових культур.  Найбільше поширення клопа очікується в Сакському, Раздольненському, Ніжньогірському, Кировському, Ленінському, Совєтському районах Криму.

 

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