Прокуратура Криму протидіє розбазарюванню майна

Прокуратурою Криму проведено перевірки додержання законодавства при приватизації, відчуженні державного і комунального майна.

Внаслідок перевірки порушено п`ять кримінальних справ, опротестовано п`ять незаконних рішень про розпорядження державним і комунальним майном, пред`явлено три позовні заяви, а також ініційовано перегляд чотирьох судових рішень, зокрема оскаржується рішення про включення до списку об`єктів, що підлягають приватизації, бази відпочинку «Мис Айя», про приватизацію майна санаторію «Юність».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, виявлено факти незаконного заволодіння майном з використанням неправосудних рішень третейських судів, застосуванням біржових процедур і процедури банкрутства. «За такими схемами, зокрема, намагалися «увести» майно технологічного інституту функціональної мікроелектроніки і племінного птахівничого заводу. Викрито керівників сільськогосподарських і комунальних підприємств, які «спокусилися» на акції або увірене їм майно», - йдеться у повідомленні.

Перевірки тривають.

***У 2007 році органами прокуратури Криму в ході перевірок дотримання законодавства при приватизації державного і комунального майна було порушено 19 кримінальних справ, опротестовано 9 незаконних рішень про розпорядження майном, пред’явлено 12 позовів.