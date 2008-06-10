Катерина ІІ у Севастополі все ж з`явиться?

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ підтримує ідею установлення в місті пам`ятників гетьману Петру Сагайдачному і Кирилу і Мефодію, які планується урочисто відкрити в день 225-річчя міста 14 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

«Ні проти пам`ятника гетьману Сагайдачному, ні проти пам`ятника Кирилу і Мефодію я нічого не маю, я підтримую ідею установлення цих пам`ятників», - сказав голова міськради.

Він закликав політиків не влаштовувати «війну пам`ятників».

В.САРАТОВ вважає, що зрештою після всіх цих обговорень і суперечок «в місті з`явиться три нові пам`ятники, і всі будуть цьому дуже раді». (Під третім пам`ятником він мав на увазі пам`ятник російській імператриці Катерині ІІ – УНІАН.)

Відповідаючи на питання про пам`ятник Катерині ІІ, В.САРАТОВ зазначив: «Завершено монтаж підмурку пам`ятника, що складається з восьми плит, 3,5 тонни кожної. Перший ряд плит уклали. Ведуться роботи».

Він погодився, що «є рішення суду, яке, по суті, припиняє процесуальні моменти».

Разом з тим В.САРАТОВУ важко сказати, коли точно буде відкрито пам`ятник, оскільки «роботи дійсно, складні». «Але сам пам`ятник (очевидно, мається на увазі відлитий в Сімферополі триметровий монумент Катерини ІІ) готовий абсолютно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська рада цього року підтвердила рішення (від 2005 року) міської ради попереднього скликання про установлення в місті пам`ятника Катерині ІІ. Голова міськради В.САРАТОВ неодноразово заявляв, що такий пам`ятник буде встановлений в Севастополі на вулиці Леніна (колишній Катеринінській) напередодні 225-річчя міста, «оскільки вона заснувала Севастополь».

На сесії 6 травня депутати міської ради Севастополя запропонували міській адміністрації відмовитися від відкриття пам`ятної дошки на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту. У прийнятій із цього приводу заяві міськради, зокрема, наголошується, що «з боку міськадміністрації розгорнена війна пам`ятників і пам`ятних знаків». За словами депутатів, «структурними підрозділами адміністрації під загрозою звільнення видано команди всіма шляхами перешкоджати встановленню пам`ятника Катерині ІІ як засновниці міста Севастополя. Водночас, основним пунктом плану заходів щодо святкування 225-річчя Севастополя стає встановлення пам`ятника гетьману Сагайдачному в Гагарінському районі міста без відповідного рішення міської ради».