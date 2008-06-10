Радянські пам`ятники пропонують звозити до Чорнобиля

Міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН пропонує виділити в Чорнобильській зоні територію під музей, куди звезти всі пам’ятники, присвячені тоталітарному режиму. Про це він сказав сьогодні, виступаючи в Кіровограді на засіданні Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр повідомив, що процес вилучення таких пам’ятників зараз триває у всіх областях України.

«Найбільше таких монументів, пам’ятних дощок чи стел налічується в Хмельницькій області – більше 300, близько 100 – у Черкаській. У п’яти областях, а саме на Західній Україні, такі пам’ятники вже повністю демонтовано», - підкреслив В.ВОВКУН.

Він також повідомив, що на сьогодні в усіх обласних центрах відкриті для огляду музейні експозиції, присвячені темі Голодомору.

«Лише в Автономній Республіці Крим, в Сімферополі, ми не можемо добитись відкриття такої виставки», - зазначив міністр.