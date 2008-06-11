Порядок і строки полювання в Криму
На оленя, косулю, лисицю, вовка, зайця...
У Криму встановлений порядок полювання на диких парнокопитних і хутрових звірів.
Як повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства АРК Максим ГОЛОВАНЬ, загальна площа наданих в користування мисливських угідь на території Кримської автономії складає майже 2 млн. гектарів.
В індивідуальному порядку з 1 липня до 24 грудня можна полювати на самця косулі, з 1 вересня до 24 жовтня - на самців і самок оленя благородного, самок косулі і молодняка цих видів, з 1 вересня до 28 грудня - на самців, самок і молодняка кабана.
З 25 жовтня до 28 грудня дозволено колективне і облавне полювання на кабана і оленя благородного. Аналогічний період відведений для полювання на косулю (з кількістю мисливців не більше 10 чоловіка, полювання повинне проводитися тільки в угіддях громадських мисливських організацій).
Охота на зайця-русака, лисицю, єнотовидну собаку відкриється 16 листопада 2008 року і продовжиться до 18 січня 2009 року. Відправитися на індивідуальне полювання на куницю кам`яну можна буде з 18 листопада 2008 року до 25 січня 2009 року.
Відповідно до українського законодавства, полювання на зайця-русака, лисицю, єнотовидну собаку і вовка необхідно проводити за отстрелочним картками.
Згідно із затвердженими нормами за день полювання мисливець має право добути не більш за одного зайця-русака. Єнотовидних собак, лисиць і вовків можна відстрілювати без ліміту. Дикі парнокопитні відстрілюються відповідно до лімітів Мінприроди України.
Голова комітету з лісового і мисливського господарства АРК Ігор КАЦАЙ наказав працівникам державної лісової охорони забезпечити належну охорону держохотфонда від браконьєрів.