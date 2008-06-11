Порядок і строки полювання в Криму

У Криму встановлений порядок полювання на диких парнокопитних і хутрових звірів.

Як повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства АРК Максим ГОЛОВАНЬ, загальна площа наданих в користування мисливських угідь на території Кримської автономії складає майже 2 млн. гектарів.

В індивідуальному порядку з 1 липня до 24 грудня можна полювати на самця косулі, з 1 вересня до 24 жовтня - на самців і самок оленя благородного, самок косулі і молодняка цих видів, з 1 вересня до 28 грудня - на самців, самок і молодняка кабана.

З 25 жовтня до 28 грудня дозволено колективне і облавне полювання на кабана і оленя благородного. Аналогічний період відведений для полювання на косулю (з кількістю мисливців не більше 10 чоловіка, полювання повинне проводитися тільки в угіддях громадських мисливських організацій).

Охота на зайця-русака, лисицю, єнотовидну собаку відкриється 16 листопада 2008 року і продовжиться до 18 січня 2009 року. Відправитися на індивідуальне полювання на куницю кам`яну можна буде з 18 листопада 2008 року до 25 січня 2009 року.

Відповідно до українського законодавства, полювання на зайця-русака, лисицю, єнотовидну собаку і вовка необхідно проводити за отстрелочним картками.

Згідно із затвердженими нормами за день полювання мисливець має право добути не більш за одного зайця-русака. Єнотовидних собак, лисиць і вовків можна відстрілювати без ліміту. Дикі парнокопитні відстрілюються відповідно до лімітів Мінприроди України.

Голова комітету з лісового і мисливського господарства АРК Ігор КАЦАЙ наказав працівникам державної лісової охорони забезпечити належну охорону держохотфонда від браконьєрів.