Мінюсту дозволили шукати автомобілі, щоб забирати за борги

Спеціально уповноваженим представникам Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України буде надано доступ до автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Автомобіль» Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йдеться у спільному листі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА.

Зокрема, в листі зазначається, що доступ державних виконавців до вказаної автоматизованої системи дозволить оперативно вирішувати питання щодо розшуку майна боржника, накладення на нього арешту та звернення на нього стягнення.

Передбачається, що в кінцевому рахунку це позитивно відобразиться на своєчасності виконання рішень судів, оскільки існуючий на сьогодні порядок розшуку майна боржника, в тому числі автотранспортних засобів, в ході примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) полягає у надсиланні державним виконавцем поштовою кореспонденцією до відповідних органів запитів та отриманні письмових відповідей. Відповідна процедура, зазнгачають у Мін’юсті, забирає багато часу, іноді до декількох місяців, й призводить до затягування процесу виконання рішень в цілому.

У прес-службі підкреслили, що лист доведено до відома усіх начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній республіці Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.