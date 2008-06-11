Кримчан труїли смертельною горілкою

За матеріалами співробітників податкової міліції Красноперекопська (Крим) прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 - незаконне виготовлення, зберігання і збут алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які представляють загрозу здоров`ю і життю людини.

Як повідомляє прес-група податкової Криму, селянка незаконно організувала підпільний цех з виробництва алкоголю-фальсифікату. Жінка виготовляла алкоголь шляхом змішування спирту з водою, а потім реалізував під виглядом горілки за ціною 5 грн. за 0,5 л. Готовий до вживання сурогат, а також, сировина і устаткування для його виготовлення у селянки вилучено.

«Згідно з висновком Херсонського обласного бюро судово-медичної експертизи, алкогольна суміш, що знаходилася в пляшках, виготовлена на основі спирту етилового невідомого походження. Спирт непридатний для виготовлення алкогольних напоїв, містить підвищений вміст ацетальдегідів, складні ефіри і вищі спирти, які представляють загрозу для життя і здоров`я людини», - говориться в повідомленні.

В даний час проводяться слідчі заходи, передбачені чинним законодавством.