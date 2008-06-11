Зірки кіно і телебачення зіграють в російський більярд у Криму

14-15 червня в Криму пройде 6-й турнір з російського більярду серед зірок кіно, естради, театру і телебачення «Зоряний Кий Коктебеля».

Як повідомили УНІАН організатори, турнір з російського більярду пройде в кримському смт. Коктебель, на відкритому майданчику заводу марочних вин і коньяків «Коктебель». Даний майданчик є найбільшим в Європі.

Переможець турніру одержить «Зоряний Кий Коктебеля». «Він виготовлений з трьох сортів дерева (граб, ебен, сатин) у формі 4-перої корони і інкрустований золотим ангелом – емблемою заводу «Коктебель», - відзначила прес-секретар турніру Наталія ПАСЕВИНА.

Свою участь у заході підтвердили Руслана ПИСАНКА, Марк РУДИНШТЕЙН, Костянтин СТОГНІЙ, Олександр ПОРОХОВЩИКОВ, Андрій ГРАДОВ, Юрій ДУРОВ, Вадим НАБОКОВ, Юрій КОТ, Олександр ГАРАН, Тіто ЛАРРІВА (лідер групи Tito & Tarantula), Андрій НОСКОВ, Олег КАРАМАЗОВ.

Очікується також прибуття спеціальних гостей.

Автор і організатор проекту - агентство Промо.Юей (Київ).