Адміністрація Севастополя наполягає на розпуску міськради

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає нагальною необхідністю порушення питання про розпуск міськради Севастополя і проведення позачергових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КАЗАРІН заявив журналістам у Севастополі.

«Діяльність міської ради Севастополя носить протизаконний характер, і наше порушення питання про його розпуск і проведення позачергових виборів - це вже не елемент якихось критичних зауважень на адресу один одного і якоїсь там полеміки, це просто нагальна необхідність, тому що депутати постійно нехтують існуючим законодавством, і з ними неможливо розмовляти мовою закону. Вони дуже довільно і широко трактують свої права і вважають, що вони стоять вище за закон», - сказав В.КАЗАРІН.

На його думку, «в поведінці міської ради виразно склалася подвійна юридична мораль: з одного боку, на словах - заклик до проходження закону, а з іншого - постійне нехтування законом у своїх практичних діях».

Коментуючи вчорашнє повідомлення на сесії голови міської ради Валерія САРАТОВА про майбутню роботу в місті створеної Верховною Радою України комісії «з виявлення обставин порушення Конституції і законодавства Севастопольською міською державною адміністрацією», В.КАЗАРІН сказав, що він цьому надзвичайно радий. «Тому що вже декілька комісій перевіряли діяльність Севастопольської міської державної адміністрації: комісія Кабінету Міністрів України, комісія Секретаріату Президента України, комісія НАК «Нафтогаз України», комісія Міністерства регіональної політики і цілий ряд інших, менш високого рівня комісій. І ось, нарешті, приїжджає високопоставлена комісія - для нас шоста, для міськради перша - яка розглядатиме діяльність міської ради, зокрема», - сказав В.КАЗАРІН і зазначив: «Ми цій комісії покладемо всі ті рішення, які міськрадою приймалися, і виявилися незаконними. І були відхилені судами або опротестовані прокуратурою».

За його словами, «за зібраною нами статистикою, більше 60 рішень Севастопольської міської ради за минулий період було опротестовано і відмінено. Виходить, що міська рада працює на корзину, вона постійно порушує закони держави. Напевно, настає час запитати про відповідальність депутатський корпус: чому це відбувається».