У блоці Тимошенко переконані, що російський флот попросять з Криму

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах, народний депутат від БЮТ Олег БІЛОРУС переконаний, що парламент не проголосує за пролонгацію договору про перебування ЧФ Росії в Криму.

В інтерв`ю «Экономическим известиям» №100(863) від 11 червня 2008 року він зазначив, що перебування Чорноморського флоту Росії в Криму є принциповим питанням для України. «І хто б що не заявляв, а в НАТО не приймуть країну, на території якої перебувають збройні сили країни, що не є членом альянсу», - сказав О.БІЛОРУС.

За його словами, українське керівництво не розглядало, і не розглядатиме питання про продовження базування ЧФ. «Хоча російські керівники говорять про те, що збираються поставити це питання, наша Конституція забороняє це. Ми і так дали можливість на 20 років продовжити договір. Але в парламенті не знайдеться 300 голосів, щоб проголосувати за його пролонгацію», - впевнений він.

О.БІЛОРУС підкреслив, що сьогодні велика проблема полягає в тому, що російська сторона ще не приступила до формування інфраструктури власної бази Чорноморського флоту на своєму березі - в районі Сочі або Новоросійська. За його словами, це не може не хвилювати. «Щоб побудувати таку структурну одиницю, потрібно інвестувати як мінімум $15 млрд. Є загроза, що до 2017 р. ЧФ не буде виведено, а лише почне виводитись - вже після конституційно встановленого терміну його перебування на наших берегах», - підкреслив голова комітету.