Брифінг прокурора Криму

12 травня - 14.30. Брифінг прокурора Автономної Республіки Крим Володимира Бойка на тему: «Про результати боротьби з корупцією і хабарництвом».

Акредитація проводиться за телефоном: (0652) 550-326.

***12 червня прокурор Криму проведе координаційну нараду правоохоронних і державних органів. Предметом обговорення стане дотримання в автономії антикорупційного законодавства, за результатами якого буде розроблено план спільних дій щодо посилення протидії корупції.