Брифінг прокурора Криму
14:19, 11 червня 2008Крым
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12 травня - 14.30. Брифінг прокурора Автономної Республіки Крим Володимира Бойка на тему: «Про результати боротьби з корупцією і хабарництвом».
Акредитація проводиться за телефоном: (0652) 550-326.
***12 червня прокурор Криму проведе координаційну нараду правоохоронних і державних органів. Предметом обговорення стане дотримання в автономії антикорупційного законодавства, за результатами якого буде розроблено план спільних дій щодо посилення протидії корупції.
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