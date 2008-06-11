Програма святкування 225-річчя Севастополя (що, де, коли)

15:17, 11 червня 2008
Крым
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Відзначати будуть три дні

*Друкується мовою оригіналу. Можливі незначні зміни.

13 июня

10.00 - Церемония открытия стеллы и закладки капсулы по случаю начала строительства Севастопольского банковского института Украинской академии банковских дел Национального банка Украины (парк Победы)

10.00 - Открытый Международный турнир по боксу (Спортивный клуб Черноморского флота  РФ)

13.00 - Возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны  г. Севастополя 1941-1942 годов (пл. Нахимова)

13.20 - Торжественное открытие Приморского бульвара и летней эстрадной площадки «Ракушка»  после реконструкции.  Концерт художественных коллективов города (Приморский бульвар)

13.20-20.00 - Выступления творческих коллективов города и регионов Украины (Приморский бульвар,  пл. Нахимова)

15.00 - Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 225-летию основания  города-героя Севастополя с участием делегаций регионов (Севастопольский академический русский драматический  театр им. А.В. Луначарского)

14 июня

09.00 - Торжественный митинг и открытие памятника Гетману Украины Петру Конашевичу-Сагайдачному (Переулок Античный у Президентского дома)

09.00 - Торжественная литургия во Владимирском соборе на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» в честь 225-летия основания города-героя Севастополя

09.00 - Выставка изделий декоративно-прикладного искусства детей  и  юношества города (Детский парк)

10.00 - Выставка цветов (сквер возле знака 200-летия  основания  г. Севастополя)

10.00 - Выставка-дегустация вин Севастопольских виноделов (Сквер  у  городской госадминистрации) 

10.00 - Кубок Севастополя по скалолазанию (Детский парк)

10.00-16.00 - Посещение панорамы  «Оборона Севастополя 1854-1855 годов»  и  диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», тематический показ хроникально-документальных и художественных фильмов по истории Севастополя (Панорама, диорама, кинопавильон Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя)

10.00-16.00 - «День открытых дверей». Посещение военных частей, учреждений и организаций ВМС ВС Украины. Обзор военной техники и вооружения (Корабли и части Севастопольского гарнизона)

10.00-17.00 - Научная конференция «Причерноморский бассейн в античную и византийскую эпохи: особенности развития региона» (Национальный заповедник «Херсонес Таврический»)

11.00 - Открытие художественной выставки «Севастополь в изобразительном искусстве ХІХ-ХХІ ст.» (Художественный музей им. М.П.Крошицкого)

11.00 - Церемония поздравления свадебных пар г.Севастополя  (пл. Нахимов)

12.00 - Концерт победителей Всеукраинского конкурса – фестиваля детского творчества «Звездный берег детства» (Молодежный центр «Звездный берег»)

14.00 - Финал общегородского конкурса  профессионального мастерства  «Севастопольские мастера»  (Летняя эстрадная площадка «Ракушка», Приморский бульвар)

15.00 - Открытие памятника Кириллу и Мефодию (сквер возле Петропавловского собора)

16.00-18.00 - Театрализованное шествие ассоциации национально-культурных обществ города, учреждений культуры, творческих коллективов, спортсменов, школьников, участников Всеукраинского конкурса-фестиваля детского творчества «Звездный берег детства» (Центральное кольцо города ул. Ленина – пл. Нахимова)

18.00-21.40 - Гала-концерт звезд украинской и российской эстрады. Установление рекорда в номинации «Впервые в Украине» - «Поющий город» (площадь Нахимова)

22.00 - Лазерное шоу.  Праздничный фейерверк (акватория Севастопольской бухты)

15 июня

10.00 - Легкоатлетический пробег по историческому кольцу  города (Центральное кольцо города: пл. Ушакова –  ул. Б.Морская – пл. Нахимова)

10.00 - Заседание «круглого стола»  при участии ведущих ученых - археологов, историков и краеведов  «Археологический парк: перспективы развития туризма в Севастополе», фотовыставка «Севастополь и древний Херсонес через века» (Национальный заповедник «Херсонес Таврический»)

10.00-18.00 - Выступление творческих коллективов города, регионов Украины (Эстрада Приморского бульвара,  пл. Нахимова, молодежный центр «Звездный берег»)

 

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