НУ-НС: Орден від Путіна – подяка Грачу за хорошу службу Кремлю

Народний депутат від фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Андрій ПАРУБІЙ вважає однією із форм політичного хабара нагородження народного депутата України, лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА російським Орденом Дружби.

"Позиція українських комуністів завжи і в усьому, особливо - у стратегічних для України питаннях - збігається з політикою Кремля. А орден - це ще й додаткова подяка Кремля на адресу кримським комуністів за ту політику, яку вони проводять на півострові. Це - одна із форм політичного хабара", - заявив представник НУ-НС, повідомляє прес-служба блоку.

"Я, втім, переконаний, що реальна подяка комуністам Криму за свою ненавить до України й антиукраїнську позицію з боку Кремля є набагато вагомішою", - зауважив депутат.

"Враховуючи злочини, які були вчинені комуністами проти України і українського народу, потрібно, нарешті, розглянути можливість заборони діяльності КПУ в Україні", – заявив А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, Л.ГРАЧА нагороджено Орденом Дружби - високою нагородою Російської Федерації, яку вручають іноземним громадянам. Л.ГРАЧА нагороджено орденом "за великий внесок у зміцнення дружби та співпраці між Російською Федерацією та Україною".

Орден Дружби вручено Л.ГРАЧЕВІ згідно з указом Володимира ПУТІНА, коли той ще був Президентом Російської Федерації. Відповідний указ розміщено на сайті Кремля.

11 червня орден Л.ГРАЧУ вручив сьогодні в Києві Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.