Ющенка закликали не допустити встановлення пам’ятника Катерині ІІ

Громадський комітет „Український Севастополь” закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА не допустити встановлення у місті пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

В тексті звернення, переданому севастопольському кореспондентові УНІАН, говориться, що „незаконні роботи зі встановлення пам’ятника аморальній імператриці і тирану українського, російського і кримськотатарського народів Катерині ІІ у Севастополі вступили у завершальну стадію”.

У документі наголошується, що це „призведе до появи в українському місті ще одного місця для задоволення сепаратистами та російськими шовіністами своїх шовіністичних потреб та проведення шовіністичних ритуалів”, і що „робиться це у атмосфері правової вакханалії, тобто, незважаючи на рішення суду про призупинення будівництва, роботи продовжуються шаленими темпами з тим, щоб якнайкраще і цинічніше зіпсувати ювілей (225-річчя Севастополя, яке відзначатиметься 14 червня - УНІАН).

Громадський комітет „Український Севастополь” вважає ”майбутню прикру подію гуманітарною катастрофою не лише у місті. Адже в пам’яті численних туристів залишаться спогади не тільки про військову славу легендарного Севастополя, а й розчарування від вшанування аморальної цариці і ворога українського народу”.

Як також наголошується у зверненні, „російськими керівниками дестабілізації в нашій країні заплановано в Криму і Севастополі в час святкування ювілею провести так званий міжнародний форум казаків, тобто півтори тисячі учасників воєнізованих формувань з Росії безперешкодно будуть збиратись на території України. На наш погляд, це несе загрозу національній безпеці України”.

Громадський комітет „Український Севастополь” закликає Президента, „як гаранта Конституції припинити розпалення міжнаціональної ворожнечі в Криму і Севастополі, правовими засобами не допустити відкриття пам’ятника Катерині ІІ в Севастополі ні під час ювілею, ні після нього, та не допустити зіткнень і пролиття крові в разі можливої участі казаків іншої країни у відкритті пам’ятника”.