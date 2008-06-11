Тимошенко хоче прирівняти журналістів до священників

Уряд сьогодні на засіданні схвалив проект закону про захист професійної діяльності журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Підготовлено проект закону, який створює можливість додатково соціально захистити журналіста в певних випадках його життя. Передбачені також статті, які стосуються невтручання не тільки в професійну діяльність журналіста, а й у діяльність засобів масової інформації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр-міністр уточнила, що в даний час діє 7 законів, що регулюють професійну діяльність журналіста. За її словами, розглянутий сьогодні законопроект покликаний замінити собою ці розрізнені законодавчі акти.

За її словами, новий законопроект відміняє контроль над змістом інформаційних повідомлень. «Я думаю, що для вас може бути цікавим ще одне положення цього законопроекту про те, що журналісти будуть захищені від будь-якого адміністративного тиску, зокрема вони, так як і лікарі, психологи і священнослужителі, не можуть бути допитані як свідки», - підкреслила керівник уряду.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО відмітила, що схвалений сьогодні документ «є тільки проектом закону і всі журналісти можуть приєднатися до його обговорення».