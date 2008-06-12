У Криму відзначають День Росії

У Криму сьогодні відзначають День Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи організовані рядом політичних партій і громадських організацій Кримської автономії.

Зокрема, сьогодні в Сімферополі пройде Міжнародний форум козаків. Крім цього, пройде святкова хода центральними вулицями міста. Також з нагоди Дня Росії і у зв`язку із закриттям II Міжнародного фестивалю «Велике російське слово» (воно стартувало 6 червня - в день народження поета Олександра Пушкіна) на головній площі Сімферополя відбудеться мітинг «прихильників російсько-української дружби і стратегічного партнерства». У мітингу візьмуть участь депутати кримського парламенту, представники суспільно-політичних сил автономії.

Завершиться святкування Дня Росії в Сімферополі концертом і салютом.

***12 червня 1990 року перший з`їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про державний суверенітет Росії. Державним святом цей день був оголошений у 1994 році – указом тодішнього Президента Росії Бориса Єльцина. 12 червня також називали Днем незалежності Росії.

Офіційна назва ”День Росії” закріпилася за святом у 2002 році.