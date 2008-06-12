Сімферопольців залишать без телебачення

З 9 до 27 червня планується припинення трансляції телерадіопрограм у Сімферополі.

Як повідомляє Радіотелевізійний передавальний центр АРК, цей захід викликаний технічною необхідністю і погоджений з Концерном РРТ.

У будні з 08.00 до 17.00, залежно від погодних умов, виконуватимуться роботи по монтажу антенних систем на башті РТПЦ Сімферополь.

РТПЦ приносить свої вибачення сімферопольцям у зв`язку з неможливістю перегляду телепередач під час ремонтно-профілактичних робіт.