Сімферопольців залишать без телебачення

10:50, 12 червня 2008
Крым
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РТПЦ пояснює коли і чому

З 9 до 27 червня планується припинення трансляції телерадіопрограм у Сімферополі.

Як повідомляє Радіотелевізійний передавальний центр АРК, цей захід викликаний технічною необхідністю і погоджений з Концерном РРТ. 

У будні з 08.00 до 17.00, залежно від погодних умов, виконуватимуться роботи по монтажу антенних систем на башті РТПЦ Сімферополь.

РТПЦ приносить свої вибачення сімферопольцям у зв`язку з неможливістю перегляду телепередач під час ремонтно-профілактичних робіт.

 

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