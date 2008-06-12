Чорноморський флот РФ у Севастополі святкує День Росії

Сьогодні у Севастополі Чорноморський флот Російської Федерації проводить заходи до Дня Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ на катері обійшов парадний стрій кораблів флоту, що вишикувались у Севастопольській бухті.

Після цього командування російського флоту поклало вінки і квіти до Вічного вогню на Меморіалі героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках. В церемонії також взяли участь командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

На урочистому зібранні, що пройшло у Будинку офіцерів ЧФ РФ, В.САРАТОВ у вітальному слові, зокрема, зазначив, що севастопольці добре розуміють, яку важливу і складну місію виконує Чорноморський флот, і він високо цінує співробітництво міста і флоту в соціальній, науковій і освітній сферах. На завершення свого виступу голова міськради закликав присутніх „дружити домами, флотами і державами”.

На зібранні також з привітальним словом виступив В.КАЗАРІН.

Після зібрання відбулися святковий концерт і прийом від імені Військової Ради ЧФ РФ.