Гендиректор заповідника «Херсонес» отримав Ярослава Мудрого
18:57, 12 червня 2008Крым
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Ющенко нагородив севастопольців
Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Севастополя.
Нагороди вручені за значні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку міста Севастополя, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня міста Севастополя.
Зокрема, як йдеться в Указі, Президент постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня генерального директора - наукового керівника Національного заповідника «Херсонес Таврійський» Леоніда МАРЧЕНКА.
Список нагород тут
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