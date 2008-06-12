Навіщо Сімферополю пам’ятник жертвам РОА та донських козаків?
Москаль знову дістає Гриценка
Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ просить голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА надати йому слово для виступу (до 10 хвилин), в якому хоче обґрунтувати необхідність спорудження в Сімферополі пам’ятника жертвам «Русской освободительной армии», а також жертвам донських, кубанських і терських козаків. Вони, за словами Г.МОСКАЛЯ, під час Великої Вітчизняної війни перейшли на сторону фашистських окупантів.
Про це йдеться у депутатському зверненні Г.МОСКАЛЯ. «Сподіваюся на Ваш патріотизм і розуміння історичної ситуації, яка складалася в Криму під час ворожої окупації, та прошу винайти можливість задовольнити моє прохання», - йдеться у зверненні до А.ГРИЦЕНКА.