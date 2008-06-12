У Сімферополі відбувся мітинг з нагоди державного свята Росії

За різними оцінками, від тисячі до трьох тисяч чоловік взяли участь в мітингу з нагоди Дня Росії, який пройшов сьогодні увечері в центрі Сімферополя (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, мітингу передувала урочиста хода центральними сімферопольськими вулицями. Учасники ходи періодично скандували: «Севастополь! Крим! Росія! Ура!».

У ході та мітингу взяли участь активісти Російської общини Криму, партій «Російський блок» і «Союз», Блоку Вітренко, СДПУ(о), Партії регіонів, Російського молодіжного центру Криму, представники ряду козачих організацій та ін. За даними міліції, на акцію зібралася близько тисячі чоловік, за даними організаторів – більше трьох тисяч.

Мітингувальники тримали численні прапори і прапорці Росії, а також прапори Криму і своїх політсил. Акція проходила під транспарантами: «12 червня – День Росії! Зі святом вас, дорогі співвітчизники!», «Даєш другу Переяславську раду!», «Навіки з Росією!» і т.п.

Перший заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ заявив, що Крим – це особливий регіон і до нього завжди буде особлива увага. Хай в цьому не сумніваються «ті, хто хочуть відірвати нас (Крим – УНІАН) від Росії», додав С.ЦЕКОВ. «Ми з тобою, Росія! Ми зробимо все, щоб відродилася наша єдина Вітчизна – союз слов`янських держав Росії, України і Білорусі», - сказав перший віце-спікер Криму.

Депутат Державної Думи РФ, політолог Сергій МАРКОВ заявив, що сьогодні деякі хочуть посварити Україну і Росію. «Ховається ще недобитий ворог, вони ще плетуть свої хитрі змови, але їх змова проти Росії та України не вдасться – його зірвуть наші великі народи, як вони зірвали свого часу похід Наполеона на нашу Батьківщину, як зірвали свого часу похід Гітлера на нашу Батьківщину, знайдуть свою погибель і інші супротивники нашої Батьківщини», - сказав російський парламентарій.

Учасники мітингу ”прихильників східнослов`янської, спільноруської єдності” в своїй резолюції заявили про намір протиставляти політиці ”внутрішньослов`янського розколу, що проводиться націоналістами за підтримки західних держав”.

Святкування Дня Росії завершиться в Сімферополі святковим концертом і салютом.

* * * День Росії - головне державне свято Російської Федерації. 12 червня 1990 року перший З`їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про державний суверенітет Росії. Державним святом день ухвалення Декларації про державний суверенітет Росії 12 червня був оголошений в 1994 році – указом тодішнього Президента Росії Бориса Єльцина. Цей день також називали Днем незалежності Росії.

Офіційна назва ”День Росії” закріпилася за святом в 2002 році.