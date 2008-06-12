Литвин: Україна вже втратила Крим

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України Володимир ЛИТВИН вважає Крим “вже втраченим” для України, оскільки провідні політичні сили країни не мають чіткої політики щодо автономії.

«У нас в державі немає сьогодні політики щодо Криму. Крим для України вже втрачений», – сказав В.ЛИТВИН.

«Представники помаранчевої команди не знають, як вести себе красиво, приміром, відносно кримських татар. Бо завжди треба результати на виборах, голосування. З другого боку, Партія регіонів не знає, як сказати приємне росіянам, які проживають в Криму. А що робити українцям?», – пояснив народний депутат.

Водночас він зазначив, що «не обов’язково, що Росія отримає Крим».

Також В.ЛИТВИН висловив переконання, що «політика в Криму повинна бути для всіх однакова».

Коментуючи на прохання журналістів заяви деяких російських політиків, зокрема Юрія ЛУЖКОВА і Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО, щодо належності Криму і Севастополя Україні, депутат зазначив: «Нам треба сказати один раз, що проблема територій, проблема цілісності України – це не та тема, довкола якої будемо дискутувати, і відіслати їх до рішення Ради Безпеки ООН з приводу міста (Севастополя – УНІАН)».