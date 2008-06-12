Росія хоче збільшити внесок у розвиток Севастополя

Керівництво Росії має намір нарощувати внесок у розвиток міста Севастополя, заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров після церемонії покладання вінків до пам`ятного знаку міста-героя Севастополя біля могили Невідомого солдата в Москві з нагоди 225-річчя міста.

"Керівництво Російської Федерації, флоту та Міністерства оборони робить внесок у розвиток інфраструктури міста Севастополя, і наявні плани передбачають збільшення цього внеску", - сказав Лавров.

Він повідомив, що 14 червня до Севастополя для участі в святкуванні ювілею міста поїде російська високопоставлена урядова делегація.