Викладачів-хабарників викрили в Севастополі

Співробітниками відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління МВС України в місті Севастополі задокументовано 22 факти отримання викладачами одного з вузів хабарів на суму понад 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Севастополі, використовуючи своє службове становище, вони систематично вимагали і одержували хабарі від студентів за позитивну здачу заліків і іспитів. Розмір хабарів було встановлено від 200 до 1000 грн., залежно від форми навчання. Для студентів заочної форми здати залік обходилось від 200 до 300 грн., для студентів денної - від 300 грн. за залік і від 600 грн. за позитивну здачу іспиту.

У результаті проведених оперативних заходів задокументовано 22 факти отримання хабарів на суму понад 10 тис. грн.

Зокрема, на початку червня 65-річний викладач був затриманий на місці злочину у своєму робочому кабінеті під час отримання хабарів від декількох студентів 1-го і 2-го курсів за позитивну здачу іспитів і заліків. Сума, яку він одержав, становила 1 тис. 850 грн.

Під час проведення огляду місця події в робочому сейфі у викладача також бути вилучено декілька тисяч доларів США і більш як 20 тис. грн.

По фактах вимагання і отримання хабарів прокуратурою Нахімовського району Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.