75 осіб покарано в Криму за корупцію

За п`ять місяців поточного року у Криму покарано за корупцію 75 осіб.

Про це заявив прокурор Криму Володимир БОЙКО.

Як інформує прес-служба прокуратури, судами до кримінальної відповідальності притягнуто 23 корупціонера. Адміністративне покарання призначено 52 порушникам антикорупційного законодавства.

Найбільше корупціонерів виявлено серед службовців органів місцевої влади і самоврядування (10) та працівників органів внутрішніх справ (8). Зокрема, ухвалено вирок чотирьом співробітникам Управління з боротьби з незаконним оборотом наркотиків головкому МВС. «Міліціонери визнані винними в незаконних операціях з наркотичним засобами, хабарництві, зловживанні службовим становищем, за що «натхненника» «перевертнів» на ці злочини засуджено до дев`яти років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Загалом поточного року слідчими органів прокуратури Криму до суду направлено 32 кримінальні справи про злочини з ознаками корупції.