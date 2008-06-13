Погода в Криму на вихідні

В Євпаторії - дощ, в Ялті - без опадів

14 червня (субота) в Криму без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°. Вітер південно-східний 5-10 м/с. У неділю, 15 червня, в Криму можливий дощ. Вночі 13-18°, вдень 26-31°. Вітер південно-східний 5-10 м/с, повідомляє Укгрідрометцентр. Як повідомляє gismeteo , 14 червня в Євпаторії - вночі 16-18°, вдень 23-25°; 15 червня 17-19° вночі, вдень 22-24° (можливий дощ). 14 червня в Ялті вночі 18-20°, вдень 26-28°; 15 червня вночі 16-18°, вдень 26-28°. 14 червня в Сімферополі - 14-16° вночі, вдень 24-26°; 15 червня 12-14° вночі, 25-27° вдень. 14 червня в Севастополі 18-20° вночі, вдень 21-23°; 15 червня 17-19° вночі, вдень - 21-23°. 14-15 червня Керчі - 16-18° вночі; вдень 23-25°. 15 червня можливий дощ.

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